Один человек погиб и два ранены в результате обстрела россиянами Херсонщины

Сегодня, 7 сентября, российские войска обстреляли села Понятовка и Отрадокаменка в Херсонской области, есть погибший и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, Херсонскую ОГА и прокуратуру Херсонской области.

Обстрел села Понятовка

Как сообщили в ОВА, российские военные ударили по Понятовке из артиллерии. Из-за обстрела травмировался 63-летний мужчина. У него - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, а также перелом бедра. Мужчину госпитализировали.

Позже глава ОВА проинформировал, что российская армия убила жителя Херсонщины.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела в Понятовке сегодня днем погиб местный житель. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 45-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким", - написал Прокудин.

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По данным облпрокуратуры, 7 сентября около 11:00 вооруженные силы РФ осуществили артиллерийский обстрел Понятовки. Один из снарядов попал в частный дом. Под его завалами спасатели обнаружили тело 45-летнего гражданского. Еще один местный житель, 63-летний мужчина, получил травмы, его госпитализировали.

Обстрел села Отрадокаменка

Кроме того, сегодня днем оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на жительницу Отрадокаменки. В результате атаки пострадала 69-летняя женщина. Ее доставили в больницу со взрывной травмой, ранением ног и живота. Пострадавшая находится под наблюдением медиков.

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