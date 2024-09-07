В первый год полномасштабного вторжения был риск применения Россией ядерного оружия, - директор ЦРУ Бернс

Директор ЦРУ США Уильямс Бернс сказал, что в первый год полномасштабного российского вторжения в Украину был реальный риск применения Россией тактического ядерного оружия. По его словам, это было осенью 2022 года.

Во время FT Weekend Festival он сообщил, что Россию дипломатическим путем убеждали воздержаться от ядерного удара. Бернс сказал, что сам говорил с российским коллегой Нарышкиным в конце 2022-го, объясняя ему последствия "такого рода эскалации", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

Первая за полномасштабную войну встреча Бернса и Нарышкина состоялась в Турции. В опубликованном по ее результатам заявлении Белый дом тогда упоминал предупреждение о последствиях использования Россией ядерного оружия.

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В то же время Бернс добавил, что всерьез перспектива применения ядерного оружия пугать не должна, и что Путин время от времени будет бряцать оружием.

Глава британской службы МИ6 Ричард Мур, комментируя на этом мероприятии возможность ядерных ударов, сказал, что о ядерной эскалации говорит только одна сторона - и это Владимир Путин. По его словам, никого на Западе эти разговоры запугать не способны.

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Бернс добавил, что его организация вместе с МИ6 предоставила "достоверное, раннее, точное предупреждение" о плане России вторгнуться в Украину, отметив, что многие другие западные спецслужбы отвергли предупреждение о российском нападении, считая это блефом.