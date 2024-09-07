Войска РФ имеют тактические успехи в продвижении под Угледаром, - Минобороны Британии

Российские войска имеют больше тактических успехов вокруг города Угледар в Донецкой области.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в своем обзоре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

Угледар был долгосрочной целью для российских войск. Оборона города позволяла украинским военным сдерживать вражеские наступления на юге Донецкой области.

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Британцы отметили, что ранее оккупанты неоднократно предпринимали попытки штурмовать Угледар. Это приводило к тяжелым потерям, чтобы получить небольшие территории.

"Однако в августе 2024 года российские войска продвинулись на восток и запад от Угледара, взяв под контроль соседнее село Пречистовка и ведя бои за Водяное", - сообщили в Минобороны Великобритании.

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Предполагают, что в следующем месяце Россия, вероятно, продолжит попытки продвигаться возле города и будет угрожать самому Угледару.