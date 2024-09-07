Португалия призвала ЕС начать подготовку к вступлению Украины

Португалия активно лоббирует вступление Украины в Европейский Союз и хочет, чтобы блок начал готовиться к этому.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел в кулуарах Форума Амброзетти, конференции, проходившей на берегу озера Комо на севере Италии, заявил, что нужно готовиться принять Украину в ЕС.

"Мы очень вовлечены в процесс расширения... Нам нужно готовиться принять Украину в ЕС, когда это будет возможно", - сказал он.

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По его словам, этот процесс "потребует финансовой и институциональной реформы, о которой мы должны позаботиться немедленно".

"Вторжение Украины в Курскую область России явно изменило представление о балансе войны", - сказал Ранжел и призвал к переговорам по мирному урегулированию.

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