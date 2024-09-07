Украинцы используют на поле боя "беспилотники-драконы" с расплавленным металлом, - CNN

По данным CNN, украинские военные используют против оккупантов на поле боя огнеметные "беспилотники-драконы" с расплавленным металлом.

Как говорится в материале CNN, Украина, похоже, использует в войне с российскими захватчиками флот огнеметных "дронов-драконов", современный вариант боеприпасов, которые имели ужасный эффект в обеих мировых войнах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

На видео, размещенных в соцсетях Министерства обороны Украины, видно, как низколетящие беспилотники сбрасывают потоки огня - фактически расплавленного металла - на удерживаемые россиянами позиции в лесополосах, пишет CNN.

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Раскаленная смесь алюминиевого порошка и оксида железа, называемая термитом, горит при температуре до 2200 градусов по Цельсию. Падая с беспилотника, термит напоминает огонь, вырывающийся из пасти мифического дракона, из-за чего дроны и получили свое название.

"Ударные дроны - это наши крылья мести, которые несут огонь прямо с неба! Они становятся настоящей угрозой для врага, сжигая его позиции с точностью, которой не может достичь ни одно другое оружие", - говорится в сообщении 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook. Там также обнародовано видео.

Аналитик оборонной промышленности, специализирующийся на наземных войнах и бывший офицер британской армии Николас Драммонд в комментарии CNN отметил, что использование термита с беспилотника "является достаточно инновационным".

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"Но если его использовать таким образом, эффект будет больше психологическим, чем физическим", - сказал он.

Драммонд не считает, что использование таких беспилотников может изменить ход боевых действий. Но термит дает российским войскам еще одну причину опасаться украинских беспилотников, сказал он.

Термит может легко прожечь почти все, включая металл, поэтому от него мало что можно защитить, пишет CNN. Он был открыт немецким химиком в 1890-х годах и изначально использовался для сварки железнодорожных путей. Но вскоре стала очевидной его военная эффективность: немцы сбрасывали его над Британией во время Первой мировой войны. И Германия, и союзники использовали термитные авиабомбы во Второй мировой войне.

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По данным британской антивоенной правозащитной группы Action on Armed Violence (AOAV), Украина уже использовала термит, сброшенный с беспилотников, чтобы вывести из строя российские танки.

Термит - это лишь один из видов зажигательного оружия, среди других - напалм и белый фосфор. Управление ООН по вопросам разоружения заявляет, что зажигательное оружие может вызвать массовые разрушения и нанести вред окружающей среде.

Согласно международному праву, термит не запрещен для использования в военных действиях, но его использование на гражданских объектах запрещено из-за ужасных последствий, которые он может иметь для человеческого организма, пишет CNN.

Отмечается, что Украина обвиняла оккупантов в использовании зажигательных боеприпасов против гражданских объектов в начале полномасштабной войны, в том числе против села Черкасские Тишки на Харьковщине в мае 2022 года.

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Украинские военные также обвинили Россию в использовании зажигательных веществ во время нападения на Бахмут в прошлом году.