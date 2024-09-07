В Полтаве раздался взрыв. Россияне попали в гражданскую инфраструктуру (обновлено)

Вечером, 7 сентября, в Полтаве раздались звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Новини" и Воздушные силы ВСУ.

"Скоростная цель через Харьковском область в направлении Полтавы", - предупреждали в Воздушных силах в 22:22.

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Уже в 22:27 корреспонденты Общественного сообщили, что в городе был слышен звук взрыва.

Официальной информации о сбивании вражеской цели или же последствиях пока не было.

В 22:52 Воздушные силы предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения. По их данным, наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и южном направлениях.

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Впоследствии информацию о взрывах в Полтаве прокомментировал глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавской громаде. Предварительно без жертв", - рассказал он.