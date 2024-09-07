В Полтаве раздался взрыв. Россияне попали в гражданскую инфраструктуру (обновлено)
Вечером, 7 сентября, в Полтаве раздались звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на город.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Новини" и Воздушные силы ВСУ.
"Скоростная цель через Харьковском область в направлении Полтавы", - предупреждали в Воздушных силах в 22:22.
Уже в 22:27 корреспонденты Общественного сообщили, что в городе был слышен звук взрыва.
Официальной информации о сбивании вражеской цели или же последствиях пока не было.
В 22:52 Воздушные силы предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения. По их данным, наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и южном направлениях.
Впоследствии информацию о взрывах в Полтаве прокомментировал глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"Враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавской громаде. Предварительно без жертв", - рассказал он.