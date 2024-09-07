У пленных россиян больше нет права на звонки, - Лубинец

У пленных российских оккупантов больше нет права совершать телефонные звонки из Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он отметил, что сейчас в Украине действуют четыре спецлагеря для пленных военных РФ, условия в которых соответствуют Женевским конвенциям.

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"Мы понимаем, что, к сожалению или к счастью, мы не можем себя вести как россияне <...> Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий по поводу возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию РФ", - напомнил он.

Лубинец отметил, что позиция Офиса омбудсмена была в этом вопросе очень простой: согласно Женевским конвенциям, есть право на переписку, а не на телефонные звонки.

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"По состоянию на сейчас нам сообщено, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на осуществление телефонных звонков у них уже нет", - сказал омбудсмен.