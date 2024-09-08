Новости

МККК не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных: Продолжает показывать позицию "страуса", - Лубинец

2 52117
Лубінець розкритикував МКЧХ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал Красный Крест, заявив, что организация "продолжает показывать позицию "страуса".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал, об этом Лубинец заявил в эфире "Єдиних новин".

"Все чаще российские солдаты убивают украинских военных, которые сдаются в плен. Это фиксируют как правоохранительные органы, так и международные организации", - говорится в сообщении.

Как отметил омбудсмен, все такие публичные казни украинских военнопленных являются военными преступлениями. И Украина требует действенной реакции от международного сообщества, в частности новых ордеров на арест для преступников от МУС.

"МККК продолжает показывать позицию "страуса" - организация не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных", - подчеркнул Лубинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу вероятного расстрела россиянами украинского пленного: Международное сообщество не должно молчать о системных преступлениях оккупантов

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ну, і що, з цього приводу, робить цей уповноважений зе!дегенерат?
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    А не скаже нам пан Лубінець скільки раз Зе скликав ООН з приводу нелюдського поводження рашистов з полоненими? Скільки раз це питання підіймали серед союзників та у світі?
    Можливо Зеленський має зібрати Саміт з цього приводу?
    Можливо сам Лубінець має кричати про це на весь світ КОЖЕН ДЕНЬ?!!!
    Рашисти банально посилають ЧХ на Х, й що вони можуть зробити...... та нічого. Знайшли мородери з ЗЕкоМанди знову на кого відповідальність перекласти.
  • gemixx11 07198661
    Любинець-ПУСТЕ МІСЦЕ..нікчемний чоловічок
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости