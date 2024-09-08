МККК не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных: Продолжает показывать позицию "страуса", - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал Красный Крест, заявив, что организация "продолжает показывать позицию "страуса".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал, об этом Лубинец заявил в эфире "Єдиних новин".

"Все чаще российские солдаты убивают украинских военных, которые сдаются в плен. Это фиксируют как правоохранительные органы, так и международные организации", - говорится в сообщении.



Как отметил омбудсмен, все такие публичные казни украинских военнопленных являются военными преступлениями. И Украина требует действенной реакции от международного сообщества, в частности новых ордеров на арест для преступников от МУС.

"МККК продолжает показывать позицию "страуса" - организация не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных", - подчеркнул Лубинец.

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