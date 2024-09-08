Россияне атакуют "Шахедами" с востока, - Воздушные силы
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В субботу вечером на территории Украины зафиксировано движение российских ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ
В 23:41 Воздушные силы сообщили о движении ударных беспилотников в направлении Харькова.
"Относительно движения ударных БпЛА: БпЛА на Харьковщине курсом на Харьков", - говорится в сообщении.
В 00:20 8 сентября Воздушные силы сообщили: "Обновленная информация о движении БпЛА:
1. новые БпЛА на Харьковщине в направлении Чугуева".
В то же время в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.