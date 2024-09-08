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Будем честными: в ближайшее время потребности Украины в боеприпасах удовлетворить не получится, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

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Снаряди

В ближайшее время потребности Украины в боеприпасах для противостояния российской агрессии удовлетворить не удастся.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.

Брекельманс спросили, когда, по его мнению, партнеры смогут полностью обеспечить потребности Украины в боеприпасах путем закупок в третьих странах или благодаря собственному производству.

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"Учитывая масштабы агрессии России, а также наступление, которое она осуществляет, думаю, Украине нужно все больше и больше. Мне представляется, что в ближайшее время, к сожалению, не будет момента, когда можно будет сказать, что потребности Украины полностью удовлетворены.

Но считаю, что это наш долг - убедиться, что делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Сегодня (6 сентября. - Ред.) достигнут определенный прогресс.

Но мы должны быть честными. Надо сделать больше. Поэтому после этого дня мы должны продолжать прилагать усилия на том же уровне, с такой же мотивацией, чтобы подталкивать себя делать все больше и больше", - заявил Брекельманс.

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"Думаю, что атака на Курскую область изменила ситуацию на тактическом уровне. Россия теперь не только нападает - ей также нужно защищаться. Ей также сейчас нужно решить дилемму, разместить больше сил на Курском направлении или на Донбассе. Поэтому, думаю, это создает новую ситуацию.

Но если мы действительно хотим также создать новый баланс на более стратегическом уровне и убедиться, что Украина усилит наступление, нужна гораздо большая поддержка. Поэтому мы все должны спросить себя, можем ли мы сделать больше, и продолжать действовать и настаивать", - добавил он.

Топ комментарии

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ну, і як вам, новий кабінет міністрів?
    як вам, поїздочка, зе!шмарклі на рамштайн?
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Повна некомпетентність, дивних осіб, на посадах в органах державного управління, згідно з вимогами Регламентів ВРУ та КМУ, не кажучи про вимоги отієї Нацдержслужби!! !!
    Які ж тупі ті особи, що призначають на посади некомпетентних осіб, у публічні будинки ЦОВВ та КМУ, дивні та злодійкуваті осіб!!
  • Тania Noname
    тут в коментах повністю проявляється кацапська поведінка. Що ви верещите, як дикі свині. В усьому винен президент? А хто він такий, взагалі, для українців? Ніхто і ніщо , порожнє місце. І гетьман прийде, буде порожнім місцем. Це тільки кацапи вважають, що росією карлик керує, він цар, бог для них і все на світі. В Україні все завжди вирішувалось колегіально. На жаль, останні 33 років ця колегія тхне зросійщенням. От з явищем потрібно боротись і його ненавидіти.
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