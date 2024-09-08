Португалия передала Украине 6 пожарных вертолетов Ка-32

Португалия передала Украине шесть пожарных вертолетов Ка-32 производства РФ. Последний грузовик с частью этого груза отправился в пятницу.

Министерство национальной обороны Португалии (MDN) отметило, что последняя транспортировка продолжилась "после длительного периода неопределенности и переговоров", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В свою очередь издание напоминает, что в октябре 2022 года тогдашний министр обороны Хелена Каррейрас заявила, что страна отправит в Украину шесть российских пожарных вертолетов, которые не имели лицензии для работы в Португалии. Более того, один из них вышел из строя из-за аварии.

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В ноябре 2023 года, более чем через год после объявления о передаче Украине, вертолеты все еще находились в Португалии, а предыдущее правительство заявило, что ждет "указаний от украинского партнера относительно следующих шагов, которые необходимо предпринять" в этом процессе.

"После длительного периода неопределенности и переговоров нынешнее правительство через МГН совместно с МВД согласовало транспортировку вертолетов с украинскими властями, в частности с посольством Украины в Лиссабоне и с Министерством обороны Украины", - говорится в опубликованном заявлении от 7 сентября.

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Сообщается, что Украина согласилась принять вертолеты в их текущем состоянии, а значит, без предварительного ремонта. Издание также добавило, что вертолеты были приобретены правительством Португалии в 2006 году.