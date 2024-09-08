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Ивано-Франковск вводит общегородскую минуту молчания: "Люди, к сожалению, забыли, что идет война"

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Прапор України

Ежедневно в Украине в 9 часов утра почти замирает жизнь: минутой молчания чествуют погибших за свободу ее защитников и защитниц.

Но чтобы напомнить тем, кто немного "устал" от войны, многие города вводят общегородскую минуту траура. В Черновцах, например, в 9 часов еще с 2022 года останавливается транспорт на центральной площади - люди вспоминают павших.

Теперь и в Ивано-Франковске с 11 сентября введут общегородскую минуту памяти по погибшим в войне рф против Украины.

Об этом рассказал городской голова Ивано-Франковской громады Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Мы со среды вводим общегородскую минуту памяти, молитвы во всех наших учебных заведениях. В местах, где у нас есть информаторы, экраны, - везде будет транслироваться минута памяти.

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Просьба ко всем заведениям, частным предприятиям максимально выделить то время для того, чтобы почтить память. Потому что обидно сегодня смотреть, как люди все меньше и меньше приходят на похороны. И даже сегодня, мы ехали с гробом, но некоторые люди не останавливаются, обгоняют, несмотря на то, что есть полиция. Люди, к сожалению, забыли, что идет война", - отметил мэр, который возвращался с трагического мероприятия.

По его словам, в Ивано-Франковской громаде минуту памяти введут в 9:00, одновременно с минутой молчания по всей Украине.

Топ комментарии

  • Oresta Bartka
    Це не адаптація. Це - "какаяразніца".
  • Vitaliy Blast
    К сожалению, ученые с вами не согласны. Механизм стрессоустойчивости предполагает в том числе принятие изменений окружающей среды.

    У нас в прифронтовых городах при обстрелах люди сначала прятались или выходили чтобы не похоронило под обломками, а затем просто стали давать инструкции на тот самый случай. Куда здесь можно приписать вашу "какуюразницу"? В смысле какая разница, будет соседский ребенок жить, или умрет? Нет, просто этот ребенок уже привык, и теперь во время тревоги играет в футбол на улице.

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    Интересно другое.

    В патриотической Ивано-Франковской области, все ходят со свечами, и чтят память погибших героев, а у самих 35 тысяч уклонистов в розыске.

    В ватной "какая-разничной" Одесской области - 3.3 тысячи уклонистов, как и в Николаевской, хотя населения на миллион больше. Даже в Киеве всего лишь 11.5 тысяч уклонистов.

    У вас там мужчины забыли, что в стране война?
    Бросайте свечи, бросайте плакать и гоу в ТЦК !
  • ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА
    Люди не забули, люди адаптувалися. Це нормальний принцип роботи людської психології. Адаптація до стресових умов. Війна війною, а життя продовжується.
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