Ночью группа "Шахедов" нарушила воздушное пространство Румынии, - Воздушные силы

В ночь на 8 сентября 2024 года войска РФ атаковали Юг Украины с применением ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, была угроза для Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

По данным Воздушных сил, во время атаки на южные регионы было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии.

"Группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии", - говорится в сообщении.

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Также сообщалось, что вражеские БпЛА фиксировались на Харьковщине курсом на Харьков и Чугуев.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в субботу вечером на территории Украины зафиксировано движение российских ударных беспилотников.