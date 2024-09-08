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Ночью группа "Шахедов" нарушила воздушное пространство Румынии, - Воздушные силы

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Шахеди атакують Україну

В ночь на 8 сентября 2024 года войска РФ атаковали Юг Украины с применением ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, была угроза для Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

По данным Воздушных сил, во время атаки на южные регионы было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии.

"Группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии", - говорится в сообщении.

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атака Шахедів

Также сообщалось, что вражеские БпЛА фиксировались на Харьковщине курсом на Харьков и Чугуев.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в субботу вечером на территории Украины зафиксировано движение российских ударных беспилотников.

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Топ комментарии

  • govtva
    Пусть следующий раз вызывают польскую эскадрилью те хоть селфи сделают.Даже бульбофюрер начал шахеды сбивать.
  • Николай Николаевич b96f438b
    Доки ви чекали, Румунія передала систему Patriot.
  • Яр Холодний
    Хочуть наші сусіди - чи не хочуть - але будуть змушені виставлять свої частини ППО на бойове чергування і збивать російські БПЛА і ракети Бо рано чи пізно кудись ті "шахеди" все-таки впадуть (у БРСР уже падають)
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