Враг концентрирует усилия в районах Новогродовки, Михайловки и Гродовки на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 7 сентября 2024 года, по всему фронту зафиксировано 183 боевых столкновения. Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера, в общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных (четыре ракеты), 93 авиационных удара (в частности задействовал 128 КАБ) и 1548 ударов дронами-камикадзе, совершил 4579 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 121 из них - из РСЗО.

Авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Харьков, Тимофеевка, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Алисовка, Кругляковка и Ковшаровка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области; Часов Яр, Дружба, Торецк, Александрополь, Клебан-Бык, Угледар и Водяное Донецкой области; Новоандреевка в Запорожье; Урожайное, Берислав, Тягинка и Токаревка Херсонской области.

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Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления, средству РВиА и десяти районах сосредоточения личного состава врага.

Напоминается, что общие потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1270 человек. Также наши воины обезвредили четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, две РСЗО, 80 БпЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и десять единиц специальной техники.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении агрессор продолжал активные действия, всего произошло три боевых столкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска отражали 27 атак оккупантов неподалеку Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.

На Северском направлении Силами обороны также отражено восемь штурмовых действий, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

"На Краматорском направлении наши воины остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил десять атак недалеко от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Сухая Балка", - говорится в сообщении.

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Также Генштаб информирует, что на Покровском направлении наши защитники отражали 44 штурмовые и наступательные действия. Противник концентрировал усилия в районах Новогродовки, Михайловки и Гродовки, где провел более половины атак. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Миролюбовки и Селидово Донецкой области.

"На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Галициновка, Украинск и Георгиевка, где враг 47 раз пытался прорвать оборону наших войск", - добавляют в Генштабе.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении агрессор совершил семь штурмов наших позиций неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области.

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли 11 попыток оккупантов продвигаться на рубежи занятые украинскими войсками.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях существенных изменений не произошло. Враг осуществляет перманентные обстрелы гражданской инфраструктуры, позиций наших войск, применяет авиацию.

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Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в его тылу.

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