ГУР презентовал ролик о боевой работе украинских разведчиков: Мы охотимся на зверя. ВИДЕО

Главное управление разведки МО Украины ко дню военной разведки представило ролик о боевой работе украинских разведчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

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"От сумерек до рассвета мы охотимся на зверя. На земле, на воде и в небе.

▪️ Здесь нет случайных людей. Каждый из нас способен на подвиг.

▪️ Каждый день - это вызов. Состязание жизни со смертью.

▪️ Но мы идем за победой и одерживаем ее.

▪️ С Днем военной разведки!

Присоединяйся", - отмечают в ГУР.