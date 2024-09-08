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ГУР презентовал ролик о боевой работе украинских разведчиков: Мы охотимся на зверя. ВИДЕО

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Главное управление разведки МО Украины ко дню военной разведки представило ролик о боевой работе украинских разведчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

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"От сумерек до рассвета мы охотимся на зверя. На земле, на воде и в небе.

▪️ Здесь нет случайных людей. Каждый из нас способен на подвиг.

▪️ Каждый день - это вызов. Состязание жизни со смертью.

▪️ Но мы идем за победой и одерживаем ее.

▪️ С Днем военной разведки!

Присоединяйся", - отмечают в ГУР.

Топ комментарии

  • Валерій Кваша
    Хлопці на передку ''полюють на звіра'', а ''буданга'' балаболить і п'є каву в криму.
  • Бауржан Жусупов 202cb0a6
    СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
  • Василь Довганенко ae825908
    Скільки мільйонів тварюк потрібно запакувати в пакети, щоб прийшла ПЕРЕМОГА,
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