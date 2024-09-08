ГУР презентовал ролик о боевой работе украинских разведчиков: Мы охотимся на зверя. ВИДЕО
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Главное управление разведки МО Украины ко дню военной разведки представило ролик о боевой работе украинских разведчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
"От сумерек до рассвета мы охотимся на зверя. На земле, на воде и в небе.
▪️ Здесь нет случайных людей. Каждый из нас способен на подвиг.
▪️ Каждый день - это вызов. Состязание жизни со смертью.
▪️ Но мы идем за победой и одерживаем ее.
▪️ С Днем военной разведки!
Присоединяйся", - отмечают в ГУР.