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Волчанск почти полностью разрушен, от ударов РФ выгорают целые улицы. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Руїни Вовчанська

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого опубликовала фоторепортаж из Волчанска Харьковской области, который сейчас находится под вражескими атаками. На жутких кадрах зафиксированы руины города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Город Волчанск расположен примерно в пяти километрах от государственной границы с РФ. До войны здесь проживало более 17 тысяч украинцев, сейчас из местных здесь остались единичные смельчаки.

Город почти полностью разрушен, от ударов артиллерии и FPV-дронов выгорают целые улицы, город покрыт дымом. В воздухе круглосуточно стоит гул дронов, в небе одновременно находятся десятки квадрокоптеров", - говорится в сообщении.

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Руїни Вовчанська
Руїни Вовчанська
Руїни Вовчанська
Руїни Вовчанська

Ранее в ОТГ "Харьков" заявляли, что в Волчанске идут ожесточенные бои в многоэтажках. Также отмечалось, что россияне заводят в Волчанск подразделение "Ахмат".

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