Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область почти 230 раз

В течение суток оккупанты 228 раз били по 8 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Войска РФ совершили 3 авиаудара по Новоандреевке.

94 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

6 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов, Работино и Левадное.

125 артобстрелов нанесены по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Также поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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