На юге за сутки уничтожены 77 оккупантов и 32 единицы вооружения и военной техники россиян
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Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 77 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 77 человек.
Также россияне потеряли 32 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 8 артиллерийских систем;
- 12 единиц авто-бронетехники;
- 5 разведывательных БпЛА;
- 6 лодок;
- 1 мотоцикл.
Также украинские защитники поразили 2 полевых пункта боеснабжения, 10 блиндажей, 4 наблюдательных пункта, 1 огневую позицию, 4 места укрытия личного состава врага, 2 командно-наблюдательных пункта и 1 место запуска БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 625 260 российских захватчиков.