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Более 800 КАБов, почти 300 "Шахедов" и более 60 ракет применили РФ против Украины за неделю, - Зеленский

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президент Володимир Зеленський

Россия только за одну неделю применила для ударов по территории Украины более 800 КАБов, почти 300 "Шахедов" и более 60 ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Только за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "шахедов", более 60 ракет различных типов", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что террор надежно останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора.

"Каждый день мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты - ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании "Рамштайн". Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи", - добавил президент.

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Топ комментарии

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    який талановитий зе!лідор.
    воно, ще й статистику повідомляє.
    от видно, що працює людина, а нам, лише, риготати з нього.
    та, яке риготати? блювати.
  • Jack Bo
    На тактику вогневого валу, зебіл відповіда тактикою гарматного м"яса. це не президент, воно катастрофа
  • Alex K aa83823f
    Скільки КАБів полетіло на кацапстан за тиждень,місяць,рік,ось у чому питання.Коли доповідеш Українцям ???
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