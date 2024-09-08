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Международное право позволяет Украине бить по законным военным целям РФ, - Сибига

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Андрій Сибіга

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны-союзники разрешить Украине наносить ответные удары западным оружием по целям на территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Страна, которая защищается от агрессии, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, не может быть ограничена в своей защите. Международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории России. Позвольте Украине бить в ответ (#LetUkraineStrikeBack) чтобы спасти жизни", - написал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия

Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    То бийте!!! Потім мінует станцюєте!! Ви сотні життів врятуєте..
  • Сергей121
    Останнім часом був тільки один, міністр, хоч і "придворний", але ж в костюмі. А тепер ось ця сібіга - в північно-корейському(украіно-єврейському?) мілітарі стайлі!
    Ну, що ж - лизати дупу "яйцесяйному" треба одразу...."тщатєльнєє", ну, шоб не відриватись від "стаї", тоб-то від всього ОПГ йЕрмака.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Міжнародне право засунули в дупу кацапи за підтримки китайців ще у часи Афганістану. Иому кивати на міжнародне право як мінімум наївно.
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