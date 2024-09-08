Ночью "Шахеды" атаковали Вилково на Одесщине: есть попадания, повреждена гражданская инфраструктура

Сегодня, 8 сентября 2024 года, ночью Одесская область подверглась очередной атаке вражеских БпЛА, которые были запущены из акватории Черного моря. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"К сожалению, зафиксированы попадания в городе Вилково, где пострадала гражданская инфраструктура, гостинично-ресторанный комплекс. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

"Украинская противовоздушная оборона продолжает делать все возможное для защиты региона от атак. Подчеркиваем гражданам о важности оперативного реагирования на сигнал воздушной тревоги и быть внимательными, соблюдая необходимые меры безопасности", - отмечают в Силах обороны Юга.

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Как отмечалось, ночью группа "Шахедов" нарушила воздушное пространство Румынии. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в субботу вечером на территории Украины зафиксировано движение российских ударных беспилотников.