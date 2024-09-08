Зеленский назначил Верещук и Микиту заместителями руководителя ОП, Камышина - советником по стратегическим вопросам, - указы
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук заместителем руководителя Офиса Президента Украины.
Соответствующий указ №621/2024 сегодня опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Указом №620/2024 Зеленский назначил экс-главу Закарпатской ОГА Виктора Микиту заместителем руководителя Офиса Президента Украины.
Указом №623/2024 Александр Камышин назначен советником президента Украины по стратегическим вопросам, указом №622/2024 Дмитрий Литвин назначен советником президента Украины по вопросам коммуникаций.