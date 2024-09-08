Новости

Блинкен посетит Британию, где обсудит, в частности, ситуацию в Украине

77210
Блінкен Ентоні

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию, где обсудит с высокопоставленными чиновниками, среди прочего, ситуацию в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Секретарь Блинкен поедет в Соединенное Королевство 9-10 сентября, где он откроет Стратегический диалог между США и Великобританией и встретится с высокопоставленными чиновниками для обсуждения ряда важных вопросов, в частности Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Украину", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига провел телефонный разговор с Блинкеном: обсудили пути ускорения военной помощи

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ne On b16724a5
    "зокрема Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід та Україну", - йдеться в повідомленні.
    ----------
    Україну це так, щоб не забути і не образити. Щось підказує, що Україна для них це вже щось другорядне і не дуже важливе.
  • Степан Лукашёв
    По суті вже усе давно обговорено. На тлі катастрофічно швидкого втрачання укр. територій вже давно треба забезпечити ЗСУ відповідною ефективною зброєю, від котрої кацапня не зможе оговтатися. Не тре займатися замилюванням очей репліками на кшталт "не дамо Україні програти" або "допоможемо, скільки буде потрібно". Бла-бла-бла на кацапню не діє; діє високоточна зброя і діє доволі ефективно.
  • Алекс Скела
    Блінкен відвідає Британію, де обговорить, зокрема, ситуацію в Україні

    Ххууу...
    А я переживав, що не обговорить. А він узяв - та й обговорив!
    Аж від серця відлягло!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости