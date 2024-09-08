За неделю Силы обороны ликвидировали 8960 оккупантов и уничтожили 1136 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА
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В течение недели с 1 по 8 сентября 2024 года потери армии РФ составляют около 8960 человек личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:
- 44 танка;
- 137 боевых бронированных машин;
- 168 артиллерийских систем;
- 4 РСЗО;
- 2 установки ППО;
- 337 единиц автотехники;
- 56 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили 31 ракету и 357 БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 625 260 российских захватчиков.