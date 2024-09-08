За неделю Силы обороны ликвидировали 8960 оккупантов и уничтожили 1136 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

В течение недели с 1 по 8 сентября 2024 года потери армии РФ составляют около 8960 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:

44 танка;

137 боевых бронированных машин;

168 артиллерийских систем;

4 РСЗО;

2 установки ППО;

337 единиц автотехники;

56 единиц спецтехники.

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Кроме этого, украинские защитники уничтожили 31 ракету и 357 БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 625 260 российских захватчиков.

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