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За неделю Силы обороны ликвидировали 8960 оккупантов и уничтожили 1136 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

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знищення техніки РФ

В течение недели с 1 по 8 сентября 2024 года потери армии РФ составляют около 8960 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:

  • 44 танка;
  • 137 боевых бронированных машин;
  • 168 артиллерийских систем;
  • 4 РСЗО;
  • 2 установки ППО;
  • 337 единиц автотехники;
  • 56 единиц спецтехники.

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Втрати армії РФ за тиждень

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 31 ракету и 357 БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 625 260 российских захватчиков.

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