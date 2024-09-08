Число жертв ракетного удара РФ по институту связи в Полтаве возросло до 56

Количество жертв ракетного удара РФ по Полтаве возросло. В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший в результате удара по институту связи 3 сентября 2024 года.

Об этом сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, всего по официальным данным погибли 56 человек, ранения получили 328.

Также читайте: В Полтаве раздался взрыв. Россияне попали в гражданскую инфраструктуру (обновлено)

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.