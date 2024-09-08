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Число жертв ракетного удара РФ по институту связи в Полтаве возросло до 56

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Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 55 осіб

Количество жертв ракетного удара РФ по Полтаве возросло. В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший в результате удара по институту связи 3 сентября 2024 года.

Об этом сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, всего по официальным данным погибли 56 человек, ранения получили 328.

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Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

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Топ комментарии

  • Владтмир Пометун
    Якіі тварюки,щоб кацапи видохли,всі.
  • stathunt80 777
    Осталось владі ще оголосити про 92 тіла які лежать неопізнані в моргах ..Вдень вирішили по 3 констатувати ..За місяць якраз вирізняється цифра
  • iamalex
    ну шо за триндеж? звідки цифра в 92? Одна Бабка Сказала?
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