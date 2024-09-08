Рашисты ударили кассетными боеприпасами по поселку Черкасское на Донетчине: по меньшей мере 3 человека погибли, 1 раненая

Утром 8 сентября 2024 года войска РФ ударили кассетными боеприпасами по поселку Черкасское в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по меньшей мере 3 человека погибли и 1 ранен в результате обстрела Черкасского.

"Сегодня утром россияне нанесли удар по поселку кассетным боеприпасом - убили женщин 43, 45 и 53 лет. Раненый мужчина доставлен в ближайшую больницу. Повреждены 9 домов и автомобиль", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов Донетчины: под ударами 3 района, 5 человек погибли, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

На месте работают все ответственные службы, продолжается обследование.