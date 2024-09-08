В Румынии подтвердили залет российского беспилотника на территорию страны: В небо поднимали два истребителя F-16
В ночь на 8 сентября в воздушное пространство Румынии залетел один из российских беспилотников, которыми российские войска атаковали территорию Украины.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, после оповещения населения в уездах Тулча и Констанца о возможной воздушной угрозе ВВС Румынии подняли в небо два истребителя F-16 "для мониторинга воздушной обстановки".
"Во время этих событий система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила маршрут беспилотника, который вошел в национальное воздушное пространство и покинул национальную территорию в направлении Украины", - говорится в сообщении.
В Румынии предполагают, что беспилотник мог упасть в безлюдной местности в районе села Периправа. Сейчас в этом районе проводится разведка.
Также Министерство национальной обороны Румынии осудило эти атаки, совершенные Российской Федерацией против объектов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права.
Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии.