В Румынии подтвердили залет российского беспилотника на территорию страны: В небо поднимали два истребителя F-16

В ночь на 8 сентября в воздушное пространство Румынии залетел один из российских беспилотников, которыми российские войска атаковали территорию Украины.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после оповещения населения в уездах Тулча и Констанца о возможной воздушной угрозе ВВС Румынии подняли в небо два истребителя F-16 "для мониторинга воздушной обстановки".

"Во время этих событий система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила маршрут беспилотника, который вошел в национальное воздушное пространство и покинул национальную территорию в направлении Украины", - говорится в сообщении.

В Румынии предполагают, что беспилотник мог упасть в безлюдной местности в районе села Периправа. Сейчас в этом районе проводится разведка.

Также Министерство национальной обороны Румынии осудило эти атаки, совершенные Российской Федерацией против объектов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права.

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Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии.