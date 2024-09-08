Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Сумщины. Двое раненых, в том числе 14-летний подросток (обновлено)
Днем 8 сентября 2024 года враг нанес авиационный удар по населенным пунктам Сумского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
"Предварительно, есть раненые. На месте работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
Впоследствии в прокуратуре Сумской области сообщили, что в результате атаки оккупантов ранены 35-летний гражданский мужчина и 14-летний подросток.
По данным следователей, в воскресенье, 8 сентября, около 12:50, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру Сумской городской территориальной громады.
В результате обстрела поврежден магазин.
Проводится досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ нанесли авиационный удар по Сумам: 2 человека погибли, 4 - ранены.