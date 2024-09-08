Орбан заявил, что его "миротворческая миссия" еще не завершена: "Новые убедительные инициативы" можно будет увидеть уже в сентябре

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его "миротворческая миссия", над которой он работал все лето, еще не завершена, скоро появятся "новые убедительные инициативы".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал журналистам в субботу, 7 сентября.

Он напомнил, что после своих вояжей в Украину и Россию направил лидерам ЕС свой "мирный план", который позже опубликовал из-за утечек в СМИ.

"Я написал, что если бы мы сделали определенные вещи в начале июля, то могли бы предотвратить эскалацию этого конфликта в следующие два-три месяца. Сейчас, если сравнить ситуацию в начале июля с нынешней, в начале сентября, то все гораздо хуже, чем было тогда", - считает он.

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Кроме того, Орбан отметил, что его "миротворческая миссия", "кстати, не закончена".

"Я работал над ней все лето, мы работаем на международном уровне. Появятся новые убедительные инициативы, некоторые из них можно будет увидеть уже в сентябре. Нужно работать над этим", - добавил венгерский премьер.

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Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.