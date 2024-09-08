МИД Румынии осудил нарушение воздушного пространства страны российским "Шахедом": Призываем РФ прекратить безрассудную эскалацию

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Об этом МИД Румынии написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Преступные российские БпЛА нарушили воздушное пространство Румынии во время атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Мы решительно осуждаем эти нарушения и призываем Россию прекратить безрассудную эскалацию", - говорится в заявлении.

Также читайте: Румыния подарила Украине систему Patriot

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.