Разбил входную дверь и поранился обломками стекла: На Тернопольщине пьяный мужчина пытался проникнуть в помещение ТЦК

В Тернопольской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории ТЦК, вызвал конфликтную ситуацию и пытался проникнуть внутрь административного помещения.

Об этом сообщили в Тернопольском областном ТЦК СП, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию общественности и представителей СМИ! Во избежание социальных обострений, распространения ложной и дескридитирующей информации, информируем о следующем: 07 сентября 2024 года около 20 часов гражданин Х (пользуется отсрочкой от мобилизации) находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины в свой личный агрессивный способ, вопреки установленному Законом порядку", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в ТЦК, мужчина находился на территории Центра комплектования, вызвал конфликтную ситуацию и пытался проникнуть внутрь административного помещения. Он разбил стеклопакет входной двери помещения, как следствие получил колото-резаные раны на руке от разбитого стекла. Ему была оказана первичная медицинская помощь, вызваны врачи и сотрудники полиции.

Отмечается, что работники полиции по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителя.

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