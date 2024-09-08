Разбил входную дверь и поранился обломками стекла: На Тернопольщине пьяный мужчина пытался проникнуть в помещение ТЦК
В Тернопольской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории ТЦК, вызвал конфликтную ситуацию и пытался проникнуть внутрь административного помещения.
Об этом сообщили в Тернопольском областном ТЦК СП, передает Цензор.НЕТ.
"Вниманию общественности и представителей СМИ! Во избежание социальных обострений, распространения ложной и дескридитирующей информации, информируем о следующем: 07 сентября 2024 года около 20 часов гражданин Х (пользуется отсрочкой от мобилизации) находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины в свой личный агрессивный способ, вопреки установленному Законом порядку", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ТЦК, мужчина находился на территории Центра комплектования, вызвал конфликтную ситуацию и пытался проникнуть внутрь административного помещения. Он разбил стеклопакет входной двери помещения, как следствие получил колото-резаные раны на руке от разбитого стекла. Ему была оказана первичная медицинская помощь, вызваны врачи и сотрудники полиции.
Отмечается, что работники полиции по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителя.