Шесть человек пострадали в результате сбрасывания россиянами взрывчатки на маршрутку в Херсоне
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В Днепровском районе Херсона шесть человек пострадали из-за атаки российского беспилотника.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пострадали мужчины 57, 58 и 60 лет, а также женщины 43, 45 и 60 лет.
Четыре человека пострадали в результате сбрасывания взрывчатки с дрона в кабину маршрутки. Два человека в момент удара находились на улице.
Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь.