Шесть человек пострадали в результате сбрасывания россиянами взрывчатки на маршрутку в Херсоне

В Днепровском районе Херсона шесть человек пострадали из-за атаки российского беспилотника.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пострадали мужчины 57, 58 и 60 лет, а также женщины 43, 45 и 60 лет.

Четыре человека пострадали в результате сбрасывания взрывчатки с дрона в кабину маршрутки. Два человека в момент удара находились на улице.

Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь.

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