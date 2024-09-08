Оккупанты за сутки атаковали энергообъекты в шести областях, - Минэнерго
За минувшие сутки российская армия нанесла удары по энергетическим объектам в шести областях Украины.
Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
В Харьковской и Сумской областях из-за боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.
В Донецкой области в результате артобстрела территории энергетического объекта повреждено здание. Пострадавших нет.
В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции отключалось оборудование, обесточивались бытовые и промышленные потребители. Питание частично восстановлено.
Также в Минэнерго сообщили, что в Киевской области во время работ на энергетическом объекте обнаружен опасный предмет. Он был обезврежен.