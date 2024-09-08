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Оккупанты за сутки атаковали энергообъекты в шести областях, - Минэнерго

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Атаки РФ на енергообʼєкти

За минувшие сутки российская армия нанесла удары по энергетическим объектам в шести областях Украины.

Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

В Харьковской и Сумской областях из-за боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Донецкой области в результате артобстрела территории энергетического объекта повреждено здание. Пострадавших нет.

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В Днепропетровской области в результате атаки дрона на подстанции отключалось оборудование, обесточивались бытовые и промышленные потребители. Питание частично восстановлено.

Также в Минэнерго сообщили, что в Киевской области во время работ на энергетическом объекте обнаружен опасный предмет. Он был обезврежен.

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Топ комментарии

  • Sergey Rafalovych
    мене бісить чому ми не атакуємо енергетику кацапії планомірно розподільчі станції трансформатори лінії леп ось курьська АЕС трансформаторні поля гадить але зелений мерзотник з пердаком не дають
  • Олена Сидоренко 67402dad
    Це всі знають! Краще напишіть, що зроблено, щоб ця енергетична інфрастуктура вже не атакувалась окупантами?! Невже це вперше!? Набридло це щиняче скиглення! Не козаки, а якісь дітлахи з ясельної групи. Тьху....
  • Kan Kan 21c2f560
    Варіант побудови засобів ураження пускових ворога, ураження заводів виробництва, транспортних засобів теж зеленими не розгрядається? Тому що якби на це витратили гроші, то не могли будувати дороги? Сталося так, що немає ні засобів ураження ворога, ні доріг, а ні грошей.
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