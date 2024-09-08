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В Латвии разбился российский беспилотник. Он залетел из Беларуси, - Минобороны страны

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У Латвії розбився російський безпілотник. Він залетів з Білорусі, - Міноборони країни

В субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Об этом в соцсети Х сообщило Министерство обороны Латвии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент зафиксировали в Резекненском крае на востоке Латвии. По предварительным данным, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Латвийские Силы обороны сообщили об этом инциденте высокопоставленным чиновникам, правоохранителям и командованию НАТО.

Продолжается расследование.

Это первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину случай, когда российский военный БпЛА нарушает воздушное пространство Латвии.

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Латвийский президент Эдгар Ринкевичс отреагировал на инцидент, заявив, что продолжается расследование.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками. Количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет, и мы должны решать их совместно",- говорится в заметке президента Латвии в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 сентября на территорию Беларуси залетели не менее 7 дронов-камикадзе типа "шахед" и, вероятно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam.

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  • Алекс Скела
    НАТО звично стає колупати піч.
  • Светлана Круп
    ***** щупає НАТО за вим'я. Реакції немає, отже пердольоти тепер залітатимуть частіше, а потім почнуть "випадково падати" на стратегічні цілі.
  • Frol Fedoroff
    Старик Байден скаже "нічого не було". НАТА буде чекати на підсумки розслідування років 5. А ЄС викаже стурбованність (велику, значну, крайню)
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