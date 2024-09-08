Советник премьера Индии Довал посетит Москву для обсуждения мирных усилий относительно Украины, - СМИ

Советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Довал планирует посетить Москву, где намерен обсудить мирные усилия относительно Украины.

Об этом сообщает India Today, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили источники издания, Довал посетит Москву с 10 по 11 сентября, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудит мирные усилия, направленные на урегулирование войны России против Украины.

Кроме того, во время своего визита он также примет участие во встрече представителей БРИКС.

На полях БРИКС Довал также проведет двусторонние встречи со своими российскими и китайскими коллегами с возможностью продолжения дискуссий июльского саммита в Москве.

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Напомним, 8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил с официальным визитом Москву. Это первый визит Моди в РФ с начала полномасштабной войны против Украины.

Премьер Индии встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Моди также призвал прекратить войну в Украине путем дипломатических усилий.