Взрыв на территории АТП в Киеве произошел не из-за утечки газа, - КГГА
Взрыв на территории АТП в Голосеевском районе столицы не связан с работой систем газоснабжения, поскольку здание не было газифицировано.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытию на место происшествия специалистов выяснилось, что здание не газифицировано.
"Предварительная информация о взрыве газа не подтвердилась - по информации АО "Киевгаз", здание газифицировано не было", - говорится в сообщении.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Причины аварии будут известны после завершения расследования.
Напомним, что в воскресенье, 8 сентября, в Голосеевском районе столицы, на территории АТП, произошел взрыв, сообщалось о двух погибших.