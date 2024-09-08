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Взрыв на территории АТП в Киеве произошел не из-за утечки газа, - КГГА

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Вибух на території АТП в Києві стався не через витік газу

Взрыв на территории АТП в Голосеевском районе столицы не связан с работой систем газоснабжения, поскольку здание не было газифицировано.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в аварийную службу "Киевгаза" поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытию на место происшествия специалистов выяснилось, что здание не газифицировано.

"Предварительная информация о взрыве газа не подтвердилась - по информации АО "Киевгаз", здание газифицировано не было", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Причины аварии будут известны после завершения расследования.

Напомним, что в воскресенье, 8 сентября, в Голосеевском районе столицы, на территории АТП, произошел взрыв, сообщалось о двух погибших.

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Топ комментарии

  • KosAn30 JT26
    дааа,гаубица на позднях ,прям с бульбостана пульнула.....нехер искать черную кошку там где ее нет,плоскоземельщики диванные с теориями заговора)
  • Hulio
    Все ясно. Порошенко підривав військові склади і він же підірвав АТП.
  • Wlad West
    Скорее газосварочные баллоны.
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