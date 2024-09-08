На фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений, на семи направлениях бои продолжаются, в том числе на Покровском - в шести локациях, - Генштаб

В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 95. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях. Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16:00 8 сентября.

Обстрелы территории Украины

Сегодня оккупант активизировал применение авиации по приграничным районам Сумской области. В настоящее время известно о 7 авиационных ударах с применением 16 управляемых авиационных бомб. В частности, под удары врага попали районы населенных пунктов Ямполь, Береза, Бачевск, Княжичи, Кондратовка, Первомайское и город Сумы.

Боевые действия на Харьковщине

На Купянском направлении российские войска одиннадцать раз безуспешно пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Невского, Новосадового, Торского, Дибровы и Чернещины. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, до сих пор продолжается три. Ситуация контролируемая.

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Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. В частности, вблизи Верхнекаменского и Григорьевки оккупанты пять раз пытались потеснить наши подразделения, два штурма пока продолжаются.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска пять раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Вблизи Андреевки и Клещиевки атаки противника отражены, также состоялось три штурма вблизи Майского, один из них до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации 12 раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается боестолкновение вблизи Нелиповки.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 23 штурма украинских позиций. Продолжаются бои в шести локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик 19 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Красногоровки, Долиновки, Украинска, Георгиевки и Константиновки.

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Обстановка на юге

На Времовском направлении было отражено два штурмовых действия противника в сторону Водяного, продолжается еще один бой.

В районе Малой Токмачки и Работино на Ореховском направлении оккупанты два раза пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Лобковому.

В Гештабе отметили, что командование Вооруженных сил Украины принимает все необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки.

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