Россия не готова к предметным переговорам о мире, - секретарь СНБО Литвиненко

Сейчас Россия не готова к предметным переговорам о мире. Переговоры с Россией могут быть только с позиции силы.

Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, возможны ли мирные переговоры между Украиной и Россией в нынешних условиях, секретарь СНБО сказал, что пока РФ не готова к предметным переговорам.

"Проблема заключается в том, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Россияне имеют стратегическую культуру, отличную от западной. Дискутировать с ними можно только с позиции силы. Вот почему вы (обращаясь к партнерам. - Ред.) должны помочь нам победить Россию, вооружив нас. Иначе война продолжится и на других территориях", - сказал Литвиненко.

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В то же время секретарь СНБО заявил, что Украина продолжит продвигать Формулу мира президента Владимира Зеленского, в частности, готовя следующий саммит мира.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что собирается представить президенту США Джо Байдену и партнерам по G7 план мира для Украины.

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