Россияне ударили по Дергачам на Харьковщине. Один человек погиб, еще 13 пострадали. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 8 сентября, российские захватчики обстреляли город Дергачи, что в Харьковской области. Четыре человека пострадали.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили по Дергачам, предварительно - один пострадавший", - сообщил Синегубов.

Впоследствии глава ОВА сообщил о четырех пострадавших в результате обстрела захватчиков.

Также он рассказал, что из-за обстрела загорелись частные дома.

"В результате удара по Дергачам горят частные дома. По предварительным данным, четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара войск РФ по Дергачам погибла 76-летняя женщина. Еще по меньшей мере 10 человек получили ранения.

"76-летняя женщина погибла в результате удара по Дергачам. По меньшей мере 10 человек получили ранения. Враг ударил в частный сектор", - написал чиновник..

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела армией РФ города Дергачи возросло до 13 человек.

"Оккупанты ударили реактивными системами залпового огня", - рассказал чиновник.

Также повреждено по меньшей мере восемь домов.

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