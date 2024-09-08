Настало время для дискуссий, как ускорить завершение войны в Украине, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение войны в Украине. Он также выступил за участие России во втором саммите мира.
Об этом канцлер Германии заявил в воскресенье, 8 сентября, в интервью телеканалу ZDF, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что сейчас настало время обсудить, как нам можно как можно скорее выйти из этой ситуации войны и достичь мира", - заявил Шольц.
Глава немецкого правительства также сказал, что выступает за участие России во втором саммите мира. По словам Шольца, в этом вопросе он согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Безусловно, будет еще один мирный саммит", - сказал канцлер ФРГ.
Шольц добавил, что он "договорился с Зеленским, что следующая мирная конференция должна быть и с Россией".
Напомним, в Швейцарии 15-16 июня 2024 года состоялся первый Глобальный саммит мира. На нем обсуждались три пункта украинской Формулы мира: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение - обмен пленными и возвращение похищенных Россией украинских детей.
По итогам саммита подписано коммюнике, которое является открытым для присоединения.
Ранее в МИД Украины допустили участие РФ во втором заседании Глобального саммита мира.