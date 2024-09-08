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Сборная Украины заняла 7 место в медальном зачете Паралимпиады-2024, одержав 82 награды

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Український плавець Андрій Трусов здобув 5 медалей на Паралімпіаді-2024

Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде на 7 месте в медальном зачете, получив 82 награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

По количеству наград украинцы заняли 5 место.

Наши спортсмены завоевали:

  • 22 золотых;
  • 28 серебряных;
  • 32 бронзовые медали.

40 из них получили украинские пловцы. Больше всего индивидуальных наград (5) у пловца Андрея Трусова.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Китая (220 медалей), второе у Великобритании (124 медали), третье у США (105 медалей).

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Топ комментарии

  • Лазоренко Лариса
    Наші параолімпійці реально надихають своєю силою витримки, прагненням перемоги і безмежним оптимізмом!
    Дивитись на їх змагання справжне задоволення - вакцина життєлюбства і сили волі!
    Я в захваті від цих Людей!
    Дякую кожному хто боровся і бореться за життя на всіх фронтах! Ваш приклад надихає цінувати життя!
    Дякую ЗСУ і всім хто забезпечує Україну і її громадян правом бути вільними!
  • Анатолий Воробей b9b3d431
    Молодці, ви найкращі.
  • Любо Неожиданнов
    Молодці!!!
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