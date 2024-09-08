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Сибига после падения российских дронов в Румынии и Латвии призвал союзников сбивать цели над Украиной: Действуйте сейчас

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Сибіга після падіння російських дронів у Румунії та Латвії закликав союзників збивати цілі над Україною: Дійте зараз

Глава МИД Украины Андрей Сибига, комментируя нарушение российскими дронами воздушных пространств Румынии и Латвии, заявил, что союзники должны ответить усиленной поддержкой Украины. Дипломат перечислил шаги, которых Украина ждет от партнеров.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД, нарушение российскими дронами воздушного пространства Румынии и Латвии является напоминанием, что агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины.

Он заявил, что "коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ, защитить жизни и сохранить мир в Европе".

"Для этого Украина нуждается в конкретных действиях союзников. Смелое коллективное решение использовать ПВО партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной. Более сильная и быстрая военная помощь украинским воинам. Снятие ограничений на использование оружия Украиной. Действуйте сейчас", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

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Российские беспилотники в Румынии и Латвии

Напомним, что в ночь на 8 сентября в воздушное пространство Румынии залетел один из российских беспилотников, которыми российские войска атаковали территорию Украины. Это не впервые, когда дроны РФ залетают в воздушное пространство Румынии.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

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Топ комментарии

  • Ольга Пелле
    Та вони для початку хоча б над своєю збивали, мають же повне право карати порушника свого повітряного простору. Терпіли сцикливі.
  • Luk Viktor
    "Про це Сибіга https://x.com/andrii_sybiha/status/1832785695196270764 написав у соцмережі Х" - потужно.....
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Забавно, що першими російський БПЛА збили білоруси.
    А не поляки чи молдовани
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