В НАТО отреагировали на нарушение дроном РФ воздушного пространства Румынии: Безответственные и потенциально опасные действия

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ осудил нарушение Россией воздушного пространства Румынии во время дроновой атаки на Украину в ночь на 8 сентября.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Джоанэ назвал такие действия России "безответственными и потенциально опасными".

"НАТО осуждает ночное нарушение Россией воздушного пространства Румынии. Хотя мы не имеем информации, которая бы указывала на преднамеренное нападение России на членов Альянса, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", - заявил заместитель генсека Альянса.

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

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