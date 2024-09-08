Шольц о подрыве "Северных потоков": Нужно предпринять все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин сделает все для того, чтобы подрывников "Северных потоков" нашли и привлекли к ответственности.

Об этом он сказал в интервью ZDF, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, доверяет ли Шольц Владимиру Зеленскому после недавних сообщений в СМИ о возможной причастности Украины к взрывам на "Северных потоках", Шольц подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с украинским президентом.

"В то же время мне абсолютно понятно, что эти вещи должны быть выяснены. Я рад, что генеральный прокурор и наши органы безопасности достигли такого прогресса, как об этом везде сообщали", - пояснил канцлер.

Он также добавил, что Берлин настроен на то, чтобы "ничего не было скрыто и чтобы было сделано все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал".

Читайте также: Экс-глава ГУР Кондратюк о подрыве "Северных потоков": По понятным причинам Украина никогда не возьмет на себя ответственность за эту операцию. ВИДЕО

Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

14 августа 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в подрыве "Северного потока".

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.

По данным WSJ, президент Владимир Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но потом пытался его отменить после вмешательства ЦРУ.

Читайте также: Еще большему количеству украинских беженцев в Германии предстоит найти работу, - Шольц