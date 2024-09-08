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Шольц о подрыве "Северных потоков": Нужно предпринять все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал

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Шольц заявив, що винних у підриві Північних потоків потрібно знайти і притягнути до відповідальності

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин сделает все для того, чтобы подрывников "Северных потоков" нашли и привлекли к ответственности.

Об этом он сказал в интервью ZDF, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, доверяет ли Шольц Владимиру Зеленскому после недавних сообщений в СМИ о возможной причастности Украины к взрывам на "Северных потоках", Шольц подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с украинским президентом.

"В то же время мне абсолютно понятно, что эти вещи должны быть выяснены. Я рад, что генеральный прокурор и наши органы безопасности достигли такого прогресса, как об этом везде сообщали", - пояснил канцлер.

Он также добавил, что Берлин настроен на то, чтобы "ничего не было скрыто и чтобы было сделано все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал".

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Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

14 августа 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в подрыве "Северного потока".

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.

По данным WSJ, президент Владимир Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но потом пытался его отменить после вмешательства ЦРУ.

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Топ комментарии

  • Andrew Moon
    А може тих хто їх будував?
  • Всеволод Марчелло
    Бувший вождь і вчитель "нашого2 ЗЕлупи. Як Плєханов для Льоніна
  • Старый зольдат
    Та ви, гер Шольц, тих хто це зробив повинні у сраку цілувати. Вони вам дозволили зістрибнути з газовий голки Паращі на яку вас посадили тельманка - штазістка Меркель. А ось Меркель ваи повинні притягнути до відповідальності за все шо вона Німеччині поробила. За газову голку, за наводнення Фатерлянду мільйонами арабів (яки скоро почнуть різанину бюргерів), за розвал Бундесверу та знищення його боєздатності тощо.
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