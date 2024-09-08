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Воздушные ЛЭП могут перенести под землю для защиты от российских обстрелов, - Минэнерго

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Повітряні ЛЕП можуть перенести під землю для захисту від російських обстрілів, - Міненерго

Воздушные линии электропередач в Украине могут перенести под землю, чтобы обезопасить их от российских обстрелов. Это один из рассматриваемых в настоящее время вариантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Перенос линий под землю - потенциально один из вариантов. На сегодня разработано значительное количество технических решений и проектов физической защиты объектов энергетической инфраструктуры с целью их обеспечения безопасности", - рассказал замминистра.

Он добавил, что энергетики в максимально быстрые сроки пытаются обустроить первый и второй уровни физической защиты энергообъектов.

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"Несмотря на постоянные атаки врага на объекты гражданской энергетической инфрастуктуры, энергетики постоянно восстанавливают пораженные объекты, создают дополнительные системы защиты этих объектов", - сказал Колесник.

Чиновник добавил, что для обеспечения физической защиты и восстановления поврежденных объектов необходимо финансирование как из государственного бюджета, так и за счет международной помощи.

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Топ комментарии

  • Banda 77
    Нормально - після таких заяв, цю потвору треба в дурку або в тюрягу відправити... Знайдіть фото лінії 750 кВ і просто уявіть - як її під землю запхати?!! Це не реально... Міненерго вас лайном годує..... Максимальна напруга кабелів з шитого поліетілену в Україні -110 кВ. Тобто тисячі кілоетрів ПЛ-750-330-220-110 кВ треба за космічні гроші запхати під землю... Це ж брєд.. Це ж бюджет США річний потрібен...
  • Banda 77
    Це такий брєд скажений, що ви навіть не уявляэте!!! **** цих підарів з Мінтопу треба гнати в шию і відразу в тюрягу.. бо крадуть та ні *** не роблять. Галущенко та його зами повинні сидіти.... **** хоч один притомний мені хай розповість - як **** лінію 750000 вольт , 500000 вольт, 330000 вольт запхати під землю?!!!!! Ця заява - це просто *******..... Це як Рогозін, який вже 10 років як базу на Луні побудував.
  • Dr Dre 94ab538c
    не можу визначитись - в міністри призначають тільки наркоманів чи тільки олігофренів?
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