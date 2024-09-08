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Зеленский обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины" и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

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Володимир Зеленський (фото ілюстративне)

Владимир Зеленский раскрыл "определенные детали" плана победы для Украины делегации конгресса США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

"Неизменно работаем с представителями обеих партий в Соединенных Штатах Америки - на полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США. Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги президенту Соединенных Штатов Байдену и обоим кандидатам в президенты - Трампу и Харрис", - отметил глава государства.

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Топ комментарии

  • Огусто
  • Герхард
    із посиланням на https://www.youtube.com/watch?v=9i00wdSMULo звернення президента

    Це не джерело інформації.
    Це генератор локшини та білого шуму.
  • Erlich Bachman
    Человек-оркестр
    Людина-генератор плану, ой, нє, дегенератор под планом, прєдводитєль ідєй, работатєль со смислами, нє, щось не так... може просто дегенерат?
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