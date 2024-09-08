Зеленский обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины" и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
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Владимир Зеленский раскрыл "определенные детали" плана победы для Украины делегации конгресса США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.
"Неизменно работаем с представителями обеих партий в Соединенных Штатах Америки - на полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США. Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги президенту Соединенных Штатов Байдену и обоим кандидатам в президенты - Трампу и Харрис", - отметил глава государства.