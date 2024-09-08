Главное в начале осени – максимально укрепить позиции Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что основными целями в начале осени являются укрепление позиций ВСУ, а также защита гражданского населения от российского террора.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Главное для нас сейчас, в начале осени, - максимально укрепить позиции Украины, украинцев, защиту наших городов и сел от российского террора и, конечно, - больше возможностей нашим воинам на фронте. Это и Покровск, Торецк, Кураховское направление и другие точки наибольшего сосредоточения российских сил", - сказал глава государства.

Зеленский также поблагодарил военных ВСУ за стойкое удержание позиций в ключевых точках фронта.

Также в обращении Зеленский рассказал, что Украина достигла новых договоренностей с партнерами по поставкам и финансированию производства оружия.

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