Спортсменку из США Мастерс попросили спрятать сине-желтую наклейку на шлеме во время выступления на Паралимпиаде-2024

Организаторы Паралимпиады-2024 не позволили американской велоспортсменке украинского происхождения Оксане Мастерс выступать на соревнованиях с сине-желтой наклейкой в форме сердца на шлеме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам спортсменки, это произошло перед самым стартом. Она добавила, что на изображении была только форма сердца, однако организаторы попросили "прикрыть украинскую наклейку с сердцем".

"На этом изображении не было ничего, только сердце. Это было сложно для меня, потому что я человек, который родился в Украине и является американской спортсменкой. Я чувствую, что представляю те места, откуда я родом", - подчеркнула Мастерс.

Она добавила, что не упала духом из-за замечания, а наоборот это придало ей энергии и мотивировало еще больше.

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