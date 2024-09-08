Российским дроном, упавшим в Латвии, мог быть "Шахед", - Беларускі Гаюн
Дроном, который упал на территории Латвии 7 сентября, вероятно, был российский ударный БпЛА Shahed.
Об этом пишет мониторинговый паблик "Беларускі Гаюн", сообщает Цензор.НЕТ.
Министерство обороны Латвии сообщало, что беспилотник прилетел с территории Беларуси и упал в районе Резекне.
Беларускі Гаюн отмечает, что 7 сентября, около 06:30, в Беларуси был зафиксирован дрон-камикадзе, который летел в районе города Новогрудок. После этого БпЛА исчез с радаров, но, по предварительным данным, он двигался на север.
"Отметим, что расстояние от Новогрудок до Резекне примерно 335 км, при средней скорости в 200 км/ч он мог достичь Резекне уже примерно в 8.30 утра", - пишет Telegram-канал.
Мониторинговая группа не исключает, что в Латвии разбился именно тот Shahed, который пролетал утром возле Новогрудок.
Кроме этого, там отмечают, что около 09:50 вблизи Резекне вертолет воздушных сил Латвии осуществлял патрулирование на границе с Беларусью.
"Кроме того, напомним, что в ночь с 6-го на 7 сентября авиацию военно-воздушных сил Беларуси заметили и в районе Вилейки на севере страны, что может говорить о том, что до севера Беларуси вчера мог добраться не один, а два Shahed", - пишет паблик.
Напомним, что Минобороны Латвии сообщило, что в субботу, 7 сентября, на востоке страны разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.