Российским дроном, упавшим в Латвии, мог быть "Шахед", - Беларускі Гаюн

Дроном, который упал на территории Латвии 7 сентября, вероятно, был российский ударный БпЛА Shahed.

Об этом пишет мониторинговый паблик "Беларускі Гаюн", сообщает Цензор.НЕТ.

Министерство обороны Латвии сообщало, что беспилотник прилетел с территории Беларуси и упал в районе Резекне.

Беларускі Гаюн отмечает, что 7 сентября, около 06:30, в Беларуси был зафиксирован дрон-камикадзе, который летел в районе города Новогрудок. После этого БпЛА исчез с радаров, но, по предварительным данным, он двигался на север.

"Отметим, что расстояние от Новогрудок до Резекне примерно 335 км, при средней скорости в 200 км/ч он мог достичь Резекне уже примерно в 8.30 утра", - пишет Telegram-канал.

Мониторинговая группа не исключает, что в Латвии разбился именно тот Shahed, который пролетал утром возле Новогрудок.

Кроме этого, там отмечают, что около 09:50 вблизи Резекне вертолет воздушных сил Латвии осуществлял патрулирование на границе с Беларусью.

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"Кроме того, напомним, что в ночь с 6-го на 7 сентября авиацию военно-воздушных сил Беларуси заметили и в районе Вилейки на севере страны, что может говорить о том, что до севера Беларуси вчера мог добраться не один, а два Shahed", - пишет паблик.

Напомним, что Минобороны Латвии сообщило, что в субботу, 7 сентября, на востоке страны разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

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