220 раненых остаются в больницах после российского удара по Полтаве, - Зеленский

После российского удара по Полтаве 3 сентября в больницах остаются 220 раненых.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Начало этого сентября, к сожалению, было обозначено жестокими российскими ударами. Только после удара по полтавскому Институту связи до сих пор на лечении в стационаре 220 раненых. Среди них есть и тяжелые, очень тяжелые раненые", - отметил глава государства.

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг ударил в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома. В результате удара погибли 58 человек.

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